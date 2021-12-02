Село Мамонтово, Алтайский край, 2 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Житель Мамонтовского района Алтайского края признан виновным в хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Подробности сегодня, 2 декабря, сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

ФСБ У жителя Алтайского края нашли свыше 23 кг марихуаны, около 300 граммов масла каннабиса

Весной 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю установлен факт незаконного сбыта осужденным двух шприцов с наркотиком — маслом каннабиса — общей массой более 19 граммов, что является крупным размером. Это запрещенное вещество позже было обнаружено в автомобиле получателя и изъято.

Далее, желая заработать, осужденный вышел на очередного потенциального покупателя и продал ему шприц с гашишным маслом. После окончания «сделки» мужчину задержали. Во взаимодействии с сотрудниками МО МВД России «Мамонтовский» проведен обыск в доме и хозпостройках задержанного, где были обнаружены и изъяты свыше 23 кг марихуаны, около 300 граммов масла каннабиса, наркотические вещества растительного происхождения в высушенном виде, несколько одноразовых шприцов и емкости, которые использовались для хранения и приготовления наркотиков.

Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, житель региона по совокупности совершенных преступлений приговорен к двенадцати годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2021 года в аэропорту Барнаула был задержан житель Баварии: он тщательно замаскировал наркотики под кофейные зёрна.

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