Москва, 2 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличится в 2021 году на 4%. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 2 декабря на втором Евразийском конгрессе.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Он отметил, что пять стран — членов ЕАЭС: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения преодолевают последствия пандемии коронавируса. Ассоциация стран завершает год с неплохими показателями, превысившими уровень до пандемии.

«По оценкам Евразийского банка развития, внутренний валовой продукт ЕАЭС вырастет в этом году на 4%», — сказал Мишустин.

По его словам, быстро восстанавливается взаимная торговля, по итогам года её объём может превысить допандемийное значение на 10%. Кроме того, подготовлена основа для создания единого цифрового пространства ЕАЭС, формируются общие рынки.

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