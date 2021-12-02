Нижний Новгород, 2 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Нижегородской области планирует до конца 2021 года провести обследование 25% населения региона на ВИЧ. Об этом сообщил глава ведомства Давид Мелик-Гусейнов на своей официальной странице в соцсетях.

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По словам чиновника, с начала текущего года в области зарегистрировали 1 434 новых случая ВИЧ-инфекции. А всего в регионе насчитывается 17 501 человек, у которых диагностировали заражение вирусом иммунодефицита.

Также глава нижегородского минздрава отметил, что в последние годы ВИЧ-инфекцию стали всё чаще выявлять у людей старше 38 лет — в нынешнем году таковых насчитали 86,7% от общего числа новых случаев ВИЧ-инфекции.