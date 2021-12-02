Минск, 2 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Попытка медленного удушения Белоруссии странами Запада находится «в общем контексте борьбы против России». Об этом 2 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, его слова приводит агентство БелТА.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Они (страны Запада — ред.) ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее», — сказал он.

Также Лукашенко отметил что руководство двух стран понимает, что в современном мире нужно сохранить ту цивилизацию, которая «существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве».

При этом белорусский лидер пояснил, что под общим цивилизационным пространством им понимается территория Белоруссии и России, на которой мирно проживают представители огромного количества национальностей.

«И в этом суть нашей цивилизации — что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он намерен в конце декабря обсудить с президентом РоссииВладимиром Путиным события текущего момента времени, а также планы на 2022 год.