Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге нашли и оштрафовали виновника торфяных пожаров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских («Единая Россия»).

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Парламентарий привёл на своей странице скан ответ, подписанного и.о. прокурора Свердловской области А. Юровских. По данным прокуратуры, виновником происшествия оказался директор одной из компаний. Он является собственником участка в микрорайоне Солнечный, где произошел пожар.

Следствие установило, что собственник не убирал с участка мусор и сухую траву. Это привело к пожарам в октябре 2021 года. В отношении директора компании составили два штрафа на общую сумму 115 тысяч рублей. По мнению Альшевских, цена за то, что город буквально задыхался от смога в течение двух недель, крайне мала.

Напомним, торфяники тлели в Екатеринбурге с 11 по 25 октября. Для их тушения сотрудникам МЧС пришлось превратить в болото ранее осушенный участок. На борьбу с пожаром потратили 160 миллионов тонн воды.