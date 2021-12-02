Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. На Камчатке продолжается широкое общественное обсуждение законопроектов об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. 2 декабря этот вопрос был рассмотрен на заседании экспертного совета по социальной политике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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«Мы живём в правовом государстве, в котором так же, как в каждой семье, есть правила, которые нужно соблюдать. Человечество смогло победить серьёзные болезни с помощью прививок. Мне непонятно, почему сейчас нагнетается такая обстановка вокруг вакцинации от COVID-19. Мне кажется, это неуважение к тем людям, которые живут рядом. Ведение QR-кодов, на мой взгляд, не является проблемой. Чтобы все выздоровели, могли работать и жить, как раньше, нужно принять правильное решение — вакцинироваться», — уверена председатель Союза женщин Камчатки, член общественного экспертного совета по социальной политике Лилия Питерская.

Экспертный совет принял решение поддержать законопроекты и рекомендовать Законодательному собранию Камчатки дать на них положительный отзыв.

«На сегодня у нас всех есть два пути решения проблемы: либо полный локдаун, который был введён в прошлом году и от которого экономика до сих пор не может оправиться, либо действия, которые позволят в конечном итоге справиться с пандемией. Вакцинация как можно большего количества людей является тем самым действием», — считает депутат Законодательного собрания Камчатки Дмитрий Тимофеев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке начали работу специальные пункты по опросу населения по законопроектам об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах.