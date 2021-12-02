Нижний Новгород, 2 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Нижегородской области отремонтировали 97 км автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

На восстановление покрытия, а также замену знаков и разметки на 24 дорожных участках потратили 1,1 млрд рублей.

При этом в приоритете оказались дороги, по которым курсируют школьные автобусы.

Ремонтные работы прошли на Бору, в Большеболдинском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Варнавинском, Воскресенском, Гагинском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Княгининском, Ковернинском, Краснооктябрьском, Тоншаевском, Уренском и Шарангском районах.