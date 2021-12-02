Мадрид, 2 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Число людей, зарегистрированных в офисах Государственной службы занятости Испании (SEPE), в ноябре 2021 года сократилось на 74 381 человека. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Это является самым большим снижением для ноября, и впервые в истории Испании уровень безработицы сокращался девять месяцев подряд.

Согласно информации, предоставленной правительством, общее число безработных составляет 3 182 687 человек, что является самым низким показателем для ноября с 2008 года и ниже уровня безработицы до пандемии.