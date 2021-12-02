Канберра, 2 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Южной Австралии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с двумя 1 декабря. Хотя премьер-министр штата Стивен Маршалл заявил в ходе общения с журналистами, что всплеск случаев заражения коронавирусом соответствует ожиданиям медицинских властей, местное министерство здравоохранения опасается, что существуют «риски» по поводу нового штамма «Омикрон». Об этом 2 декабря сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Маршалл отметил, что обеспокоен тем, что власти самого густонаселенного штата Австралии Новый Южный Уэльс, не ввели требование по соблюдению 14-дневного карантина для лиц, пребывающих из-за границы. В ответ Маршалл издал распоряжение, согласно которому прибывающие лица из Нового Южного Уэльса должны будут пройти ПЦР-тестирование по прибытии. Документ будет опубликован вечером 2 декабря.

«Мы по-прежнему очень обеспокоены штаммом «Омикрон», — отметил премьер-министр.