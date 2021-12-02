Москва, 2 декабря, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Наличные деньги нельзя полностью убирать из оборота, так как они несут идеи государственности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 декабря заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал информацию о том, что почти половина жителей РФ не хотят отказываться от наличных денег.

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«Использование наличных денег в расчетах дает возможность сохранения конфиденциальности сделок, что очень важно для многих граждан. При этом речь идет не о незаконных сделках, а о вполне законных, но требующих конфиденциальности (подготовка сюрприза или подарка родственникам, траты на хобби и так далее), — сказал Марков. — Несомненно, со временем наличные деньги будут вытесняться из оборота безналичными деньгами и цифровыми валютами. Однако полностью убирать их из оборота не стоит. Это связано с тем, что наличные деньги являются символом государства и несут идеи государственности людям, которые их используют. Не зря, например, в России планируется обновление банкнотной линейки, в которой каждый номинал будет соответствовать определенному федеральному округу и нести информацию о нем и его достопримечательностях гражданам всей страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, почему в настоящее время в РФ неразумно и нецелесообразно полностью отказываться от наличных денег.