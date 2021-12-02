Лос-Анджелес, США, 2 декабря, 2021, 12:10 — ИА Регнум. К актёрскому составу супергеройского сериала «Секретное вторжение» от Marvel присоединилась Коби Смоулдерс. Об этом 2 декабря пишет портал Comic Book.

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Смоулдерс вернётся к роли Марии Хилл, помощницы Ника Фьюри (Сэмуэл Л. Джексон). Вместе им предстоит раскрыть самый масштабный заговор в истории планеты.

Добавим, что сериал «Секретное вторжение» должен выйти на сервисе Disney Plus в 2022 году. По сюжету шоу, инопланетяне-метаморфы скруллы попытаются захватить Землю, принимая облики различных высокопоставленных лиц.