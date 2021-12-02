Москва, 2 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Странам ЕАЭС и их соседям необходимо сформировать полноценный транспортный каркас, заявил 2 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на Втором Евразийском конгрессе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Рассказывая о начале реализации проекта МТК «Европа — Западный Китай» и подготовке к строительству трассы «Меридиан», Мишустин отметил, что этом «лишь часть того, что предстоит сделать».

«Необходимо сформировать полноценный евразийский транспортный каркас, то есть создать объединённую сеть железнодорожной, автодорожной, морской, речной и авиационной инфраструктуры Евразии. Развитие международных транспортных коридоров «Восток — Запад», где уже есть значительные успехи, и «Север — Юг» позволит увеличить грузопотоки», — сказал он.

По мнению главы российского правительства, новая инфраструктура позволит странам ЕАЭС стать важным транспортным хабом мировой экономики.