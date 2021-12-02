Гусиноозёрск, Бурятия, 2 декабря, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии задержали мужчину по обвинению в убийстве напарника на пилораме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 25-летнего потерпевшего нашли 30 ноября в выгребной яме туалета.

(сс) paukrus Уличный туалет

По версии следствия, обвиняемый работал в пункте приёма и отгрузки древесины вместе с жертвой на станции Загустай. 12 ноября работники предприятия распивали спиртные напитки. В какой-то момент между напарниками произошла ссора, в ходе которой молодого человека ударили стулом по голове.

«После этого обвиняемый топором отрубил палец на ступне потерпевшего, а затем нанес ножом множество ударов ему в грудь. От полученных повреждений молодой человек скончался на месте происшествия. Злоумышленник вместе с одним из собутыльников завернули тело потерпевшего в одеяло и скинули в выгребную яму», — отметили в управлении.

В ответ на вопросы о пропавшем работнике, его коллеги рассказали, что он ушёл из базы. Однако правоохранителям удалось выяснить реальные обстоятельства происшествия. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанного под стражу.

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