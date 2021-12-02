Москва, 2 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Самые неудачные и нежелательные новогодние подарки для жителей России — ненужные предметы гардероба: носки, футболки и халаты (5%). Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru.

Новогодний подарок

Также в топ-3 нежелательных подарков на Новый год вошли сувениры: свечи, статуэтки-символы года, магниты, брелоки (4%). На третьем месте — кухонные принадлежности и посуда: кружки, солонки, приборы (3%).

Не рады сладостям и косметическим гигиеническим средствам по 2% опрошенных. Но по мнению 24%, самое худшее — это отсутствие подарка на Новый год. 33% заявили, что не получали неудачных подарков на Новый год.

Опрос проведен 9−18 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 379 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, три самых заветных желания, которые жители России хотят загадать под бой курантов на Новый 2022 год — это здоровье (32%), достаток (10%) и счастье (10%).

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