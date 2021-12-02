Воронеж, 2 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 744 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 2 декабря региональный оперативный штаб. Сутками ранее сообщалось о 744 новых носителях инфекции

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в Воронежской области подтверждено уже 178 739 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 125 668 человек, в том числе 467 были выписаны за последние сутки.

Число умерших ковид-пациентов за сутки выросло на 58 человек: если в статистике смертности с начала пандемии на 1 декабря значилось 8 907 человек, то 2 декабря — уже 8 965 пациентов. При этом по данным федеральной статистики в регионе за сутки умерли 43 пациента с коронавирусом, а общее число умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции составило 5 849 человек.

Добавим, что ещё в конце ноября власти заявили о 76% привитых воронежцев при плане в 80% взрослого населения. К утру 2 декабря прививки против коронавируса получили 1 170 333 жителей Воронежской области, двукратно привились 1 051 783.