Канберра, 2 декабря, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Четверть миллиона австралийских долларов или 177 тыс. долларов США для вложения в инвестиционные активы необходимы жителям Австралии, чтобы им больше не нужно было работать и получать зарплату в качестве постоянного источника заработка. Об этом 2 декабря в своем отчете написали эксперты компании IC Markets, передает телеканал Nine News.

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В документе отмечается, что более половины инвесторов, которые могут похвастаться инвестиционными активами на сумму более 250 000 австралийских долларов, считают, что им не надо полагаться на стандартную работу с 9 утра до 5 вечера в качестве основного источника заработка.

По определению, инвестиционные активы — это все, что можно быстро обналичить, например, наличные, акции, облигации, фонды и трасты. К ним не относятся дорогостоящие предметы, такие как недвижимость, автомобили или ювелирные изделия.

В ходе опроса 500 инвесторов, только 13%, у которых инвестиции превышали сумму более 1 миллиона долларов, заявили, что они будут полагаться на традиционную работу как на основной источник своего богатства.