Кэри, США, , 12:03 — REGNUM Разработчики из студии Epic Games обратились к датамайнерам (пользователи, которые занимаются изучением внутриигровых данных) с просьбой не выкладывать в Сеть подробности новой главы Fortnite. Об этом 2 декабря сообщает портал PCGamesN.

Персонажи «Наруто» в Fortnite Скриншот с YouTube

Подобные сообщения получили известные инсайдеры iFireMonkey ,ShiinaBR иHypeX. Впрочем, некоторые из них всё ещё думают, стоит ли исполнять просьбу Epic Games. «Если у каждого будет возможность слить подробности обновления, я не вижу ни одной причины, чтобы не опубликовать утечку самому — люди в любом случае будут постить её и увидят. Нужно подождать и посмотреть, как всё это будет работать», — пишет iFireMonkey.

Напомним, что финальное событие второй главы в Fortnite пройдёт 4 декабря 2021 года. Ожидается, что третья глава стартует спустя несколько дней после его окончания.

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