Канберра, 2 декабря, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Торговую сеть Coles Supermarkets обвинили в невыплатах зарплат более чем 7800 наемным работникам на общую сумму 115 миллионов австралийских долларов (81 млн долларов США). Об этом 2 декабря сообщил телеканал Nine News.

Pixabay.com В супермаркете

Омбудсмен компании Fair Work Ombudsman (FWO) подал иск против торгового гиганта, утверждая, что Coles Supermarkets недоплатил 7 812 сотрудникам в общей сложности 115,2 миллиона долларов с 1 января 2017 года по 31 марта 2020 года.

Судебный иск касается сотрудников, которые работали в отделах выпечки, обслуживания клиентов деликатесами, галантерейными товарами и мясными продуктами.

В иске омбудсмена утверждается, что одному наемному менеджеру недоплатили целых 471 647 долларов, а 45 сотрудникам недоплатили более 100 000 долларов.