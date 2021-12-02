Челябинск, , 12:03 — REGNUM В Челябинске под суд отдан местный житель, который обманул 79 человек. Об этом сообщает областной главк МВД.

Суд

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Следователи считают, что он предлагал людям услуги по приобретению в разных магазинах бытовой техники на территории города разных товаров по бонусной программе, заявляя, что он имеет хорошую скидку. Граждане выбирали продукцию и оплачивали онлайн. Первые клиенты получили обещанный товар, но затем у гражданина возник преступный умысел.

Размер ущерба населению превысил 10 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.