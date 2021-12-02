Париж, 2 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» обнаружили во французском регионе Иль-де-Франс, сообщает Le Parisien.

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Региональное агентство здравоохранения Иль-де-Франс объявило о положительном результате теста на коронавирус и выявлении штамма «Омикрон» у человека, проживающего в департаменте Сена и Марна.

Штамм «Омикрон» обнаружили у мужчины 50 лет, который вернулся из поездки в Нигерию. У пациента не было симптомов.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Франции зафиксировало новый рост числа пациентов, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции.