Санкт-Петербург, 2 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Автомобильный вор с помощью нанятого эвакуатора пытался похитить иномарку, которая стояла у дома в центре Петербурга. Об этом 2 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Nikolaev ec06ffa5 Эвакуатор

Сообщение о попытке угнать Audi S5 от дома №4 по улице Черняховского в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило 30 ноября от 30-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что неизвестный на эвакуаторе пытается похитить его автомобиль, стоящий в разукомплектованном состоянии.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы задержали водителя эвакуатора, который пояснил, что его нанял неизвестный мужчина для перевозки якобы своей Audi к перекрестку проспекта Славы и Софийской улицы.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий на следующий день сотрудники уголовного розыска установили и задержали у дома 3 по Мытнинской улице подозреваемого в попытке похитить автомобиль — 31-летнего неработающего гражданина», — сообщили в полиции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ, части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на кражу»). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.