Благовещенск, 2 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Сильный кадровый дефицит в компаниях, занимающихся пассажирскими перевозками в Благовещенске, не даёт организовать в городе нормальную работу автобусов. Об этом заявили в администрации столицы Амурской области, сообщает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Новые автобусы

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«Частным перевозчикам для обеспечения выхода всех автобусов на линию в соответствии с утверждённым расписанием, соблюдением режима труда и отдыха дополнительно требуется порядка 200 водителей. Всего в настоящее время у всех перевозчиков в наличии 347 автобусов, ежедневно на маршруты выходит до 250 единиц техники», — отметил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

По его словам, автобусов городу хватает, а водителей — нет. На новых ПАЗах и МАЗах, купленных в этом году, работать некому, констатировал Юрий Грязнов. Мэрия ответила на жалобы граждан о нехватке автобусных рейсов призывом устраиваться на работу, адресованным горожанам. Тех, кто откликнется на вакансии, обещают посадить за руль в новые автобусы и обеспечить соцпакетом. А пока по городу курсирует мало единиц общественного транспорта, их рейсы редки.

Как сообщало ИА REGNUM, организатор городских перевозок в столице Амурской области, муниципальное предприятие «Автоколонна 1275» вынуждено работать в напряжённой обстановке из-за нехватки водителей. Там уверяют, что зарплаты в организации не низкие. Решать проблему дефицита кадров намерены бесплатным обучением водителей на категорию Д. Отучившись, люди будут обязаны какое-то время отработать в городской транспортной компании.