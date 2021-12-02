Канберра, , 12:17 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, министр здравоохранения Австралии Грег Хант подал прошение об отставке, в котором он также сообщил, что больше не будет заниматься политикой. Во время прощания обе стороны парламента — как правительство, так и оппозиция — проводила Ханта в отставку овациями, передает телеканал Nine News.

Здание парламента Канберра, Австралия

Во время прощальной речи премьер-министра страны Скотта Моррисона министр пустил слезу, что было запечатлено на кадрах, предоставленных Nine News.

«Спасибо за то, что ты оказал честь этому месту (парламенту — прим. ИА REGNUM), спасибо за то, что оказал честь нашей партии, спасибо за то, что оказал честь своей семье, и спасибо за то, что ты оказал честь самому себе тем, как ты себя вел все это время», — заявил Моррисон.

Лидер оппозиции Энтони Албаниз назвал Ханта «достойным противником».

«Быть министром здравоохранения в условиях мировой пандемии — настоящий вызов», — отметил лидер лейбористов.

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