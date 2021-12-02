Мурманск, , 11:59 — REGNUM За 11 месяцев аэропорт Мурманска обслужил 1 244 399 пассажиров, это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

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По данным пресс-службы, в 2021 году уровень пассажиропотока оказался на 33% выше, чем в допандемийный 2019 год.

«В ноябре 2021 года услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовались 99 215 пассажиров», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре мурманский аэропорт обслужил более 114 тысяч пассажиров.