Багдад, 2 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Очередная группа иракских беженцев, ранее пытавшихся проникнуть из Белоруссии на территорию Евросоюза, готовится вернуться в Ирак. Об этом 2 декабря сообщает курдский телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на источники в правительстве Ирака.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным источников, очередной репатриационный авиарейс сядет в Эрбиле в 17:00 по местному времени. На борту самолёта находится 430 человек. Большинство из них — уроженцы иракского Курдистана.

По информации журналистов телеканала, с 18 ноября компания «Иракские авиалинии» совершила несколько рейсов по маршруту Минск — Эрбиль. Таким образом, в Ирак вернулись 2302 мигранта.