Москва, 2 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Транспортный каркас стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) станет важным хабом для мировой экономики. Об этом 2 декабря заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках Второго Евразийского конгресса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

По его словам, развитие двух МТК — «Восток — Запад» и «Север — Юг» — позволит увеличить грузопотоки внутри ЕАЭС, обеспечит связь Китая и стран Евросоюза.

«Такое трансконтинентальное транспортное единство имеет особое значение для стран ЕАЭС, у которых нет выхода к Мировому океану. Им это даст дополнительный прирост ВВП, поможет нарастить внешнюю торговлю. По сути, весь союз, с опорой на железнодорожный и автомобильный маршруты, станет важнейшим транспортным хабом мировой экономики», — заявил Мишустин.