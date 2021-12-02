Чита, , 11:58 — REGNUM В Забайкалье прокуратура известила о направлении в суд уголовного дела об истязании несовершеннолетних бывшим воспитателем учреждения для детей-сирот. Подробности 2 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

По версии следствия, в период с января по июнь 2021 г. воспитатель государственного учреждения социального обслуживания «Балейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк», из-за личной неприязни и непослушания систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении 9 несовершеннолетних воспитанников, находившихся в трудной жизненной ситуации.

После выявления указанного факта женщина уволена, в настоящее время она находится под стражей.

Кроме того, прокуратура внесла по данному факту представление об устранении нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, а также законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми в региональное министерство труда и социальной защиты населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области направлено в суд уголовное дело в отношении замдиректора по воспитательной работе, воспитателей и медсестры ГОКУ «Школа-интернат р.п. Квиток»: обвиняемые причиняли подросткам телесные повреждения, в том числе — с применением различных предметов.

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