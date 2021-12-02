Горно-Алтайск, , 11:58 — REGNUM Очередной жертвой телефонных мошенников стала целая семья в Горно-Алтайске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе глава семьи обратился в полицию 19 ноября.

Телефонный мошенник

По его словам, летом он зашёл на один из сайтов об инвестициях. Заинтересовавшись, мужчина подал заявку, после чего ему начали звонить незнакомые люди, предлагая вложить деньги, но мужчина отказывался. Однако в октябре он всё же согласился на предложение очередного звонившего.

Сначала он вложил 12 тыс. рублей. Увидев полученный доход, горно-алтаец вошёл в азарт и, посоветовавшись с супругой, взял в банке кредит на 400 тыс. рублей и перевёл их злоумышленникам. Последние сообщили, что доходы потерпевшего выросли до 15 тыс. долларов, однако их нужно застраховать от мошенников.

«Мужчина поверил звонившему, взял ещё один кредит в сумме 350 000 рублей и несколькими операциями перевел их на продиктованные счета, однако зайдя в приложение, обнаружил, что брокерский счёт заблокирован», — отметили в мэрии.

«Инвестор» сообщил, что деньги на счёт не поступили. Тогда горожанин попросил отца супруги взять для них ещё один кредит на 350 тыс. рублей и вновь перевёл их мошенникам, после чего те перестали выходить на связь. Таким образом, в общем семья потеряла более 1 млн рублей.