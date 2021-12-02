Астана, 2 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Алма-Ате 210 курсантов Военного института сухопутных войск совершили самовольную отлучку в знак протеста. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба минобороны Казахстана.

Алексей Евсеев Алма-Ата

«По словам начальника института генерал-майора Дулата Адырбекова, самовольное оставление курсанты аргументируют несогласием с кадровыми назначениями — сменой начальника факультета (курса), и просят вернуть прежнее руководство», — говорится в сообщении.

По данным ведомства курсанты покинули территорию института вечером 1 декабря. Сегодня утром они вернулись к началу занятий.

Руководство военного вуза сообщило о случившемся родителям нарушителей. По данному инциденту начато расследование. Курировать его поручили заместителю главы минобороны республики Султану Камалетдинову.