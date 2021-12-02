Калуга, 2 декабря, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калуге только после возбуждения исполнительного производства и принудительных мер чиновниками от медицины было исполнено решение суда об обеспечении семилетнего ребёнка жизненно важным лекарственным препаратом. Об этом 2 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

В калужском межрайонном отделении по особым исполнительным производствам ФССП России на исполнении находилось решение суда, в соответствии с которым региональное министерство здравоохранения было обязано обеспечить семилетнего ребенка дорогостоящим лекарственным препаратом в объеме и дозировке, рекомендуемыми медицинской организацией на постоянной основе. Данное лекарство необходимо несовершеннолетнему в связи с тяжелым прогрессирующим наследственным заболеванием, передающееся по аутосомно-рецессивному типу, в основе которого лежит нарушение экскреции меди из организма.

Вынесение судебного решения и возбуждение исполнительного производства были проигнорированы чиновниками регионального минздрава, в результате чего сотрудники ведомства привлекли министерство к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Одновременно судебные приставы предупредили представителей должника о возможной уголовной ответственности.

«В результате судебное решение было исполнено, ребенок стал получать жизненно необходимый лекарственный препарат», — отметил Артём Залогин.