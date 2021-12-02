Минск, 2 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным текущие события, а также планы на 2022 год. Он заявил об этом 2 декабря в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, его слова приводит агентство БелТА.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Что касается президента России. Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты — то, что происходит сейчас, и определим наше будущее на предстоящий год», — сказал он.

При этом Лукашенко не исключил возможности того, что также в этом разговоре примут участие главы других стран пространства бывшего СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что отношения между Россией и Белоруссией развиваются открыто и честно.