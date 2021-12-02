Канберра, 2 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Скандальный законопроект о пандемии 2 декабря был, наконец, принят верхней палатой парламента Виктории (юго-восток Австралии) после недельных дебатов и внесения нескольких поправок. Об этом сообщил телеканал Nine News.

(сс) Der Angemeldete Флаг Австралии

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Поскольку парламентские партии долго согласовывали параметры нового закона, предоставляющие необычайно широкие полномочия правительству штата в период пандемии, голосование было перенесено на последний день заседания парламента в этом году. В итоге законопроект был принят в верхней палате 20 голосами против 18.

Отмечается, что законопроект прошел после того, как политики провели большую часть вечера 30 ноября, обсуждая закон, когда дебаты длились в общей сложности 21 час. Таким образом, Виктория стала первым штатом Австралии, где принят закон об усилении исполнительной власти в случае пандемии.

Новый закон о пандемии вступит в силу с 16 декабря, а действие нынешнего чрезвычайного положения в Виктории истечет 15 декабря.