Варшава, , 11:55 — REGNUM Экшен-игра Ghostrunner получит сюжетное дополнение под названием Project_Hel. Об этом 2 декабря сообщает издание PC Gamer.

Геймер

В Project_Hel геймерам предстоит играть за Хель — босса из оригинальной Ghostrunner. Сообщается, что у героини будет своя собственная сюжетная линия и система развития навыков.

Релиз дополнения запланирован на 27 января 2022 года. Оно будет доступно на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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