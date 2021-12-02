Иллинойс, США, 2 декабря, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Фанаты киноленты «Один дома» смогут арендовать особняк из фильма. В сервисе Airbnb появилось объявление о сдачи недвижимости.

Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США «Один дома»

Предложение опубликовано от лица Базза Маккалистера, старшего брата главного героя Кевина. «В своё время я был подстрекателем (и, возможно, не самым уступчивым), обычно стремившимся помучить своих братьев и сестер. Но я вырос, и я был бы счастлив поделиться с вами возможностью побывать в доме моего детства», — говорится в профиле Базза.

Добавим, что дом из картины располагается в Иллинойсе (США). Единственной возможной датой для бронирования указано 12 декабря 2021 года, при этом бронь откроется только 7 декабря. Стоимость на услугу не указана.