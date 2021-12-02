Сеул, , 11:54 — REGNUM С января по октябрь 2021 года экспорт товаров малых и средних предприятий (МСП) Южной Кореи составил $95,3 млрд, что на 26,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

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По их словам, рост показателя обусловлен повышенному спросу на наборы для диагностики коронавирусной инфекции, полупроводников и оборудования для производства полупроводников.

В частности, экспорт пластиковых изделий оценивается в 4,74 млрд, косметики — 4,39 млрд, фармацевтических препаратов — 3,82 млрд, оборудования для проводников — на 3,3 млрд.

Поставки в Китай выросли на 20%, в США — на 12%, во Вьетнам — на 9%, в Японию — на 8%.