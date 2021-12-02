Москва, , 11:52 — REGNUM Роскомнадзор обратился к компаниям с просьбой сообщить, насколько им нужны для бесперебойной работы VPN-сервисы Betternet, Lantern, X—V PN, Claudflare WARP, Tachyon VPN и PrivateTunnel, сообщили в пресс-службе организации.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

«В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Betternet, Lantern, X—V PN, Cloudflare WARP, Tachyon VPN, PrivateTunnel) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций», — сообщили в пресс-службе.

Также Роскомнадзор предупредил о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентября Роскомнадзор принял решение об ограничении работы еще шести VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство.

Были заблокированы сервисы Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, а также IPVanish VPN.

В РКН заявили, что с помощью использования сервиса обхода блокировок сохраняется доступ к запрещённой информации и ресурсам и создаются условия для незаконной деятельности, включая связанную с «распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду».