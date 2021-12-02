Роскомнадзор намерен ввести централизованное управление VPN-сервисами
Москва, 2 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Роскомнадзор обратился к компаниям с просьбой сообщить, насколько им нужны для бесперебойной работы VPN-сервисы Betternet, Lantern,
Также Роскомнадзор предупредил о планируемом введении централизованного управления в отношении VPN-сервисов.
Как сообщало ИА REGNUM, в сентября Роскомнадзор принял решение об ограничении работы еще шести VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство.
Были заблокированы сервисы Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, а также IPVanish VPN.
В РКН заявили, что с помощью использования сервиса обхода блокировок сохраняется доступ к запрещённой информации и ресурсам и создаются условия для незаконной деятельности, включая связанную с «распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и склонением к суициду».