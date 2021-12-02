Киев, , 11:52 — REGNUM Законопроект о втором гражданстве для украинской диаспоры внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 2 декабря говорится в сообщении, которое размещено на сайте парламента страны.

Зеленский Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

При этом текст проекта поправок к закону «О гражданстве Украины», предлагаемом Зеленским, пока не опубликован.

Как передавало ИА REGNUM, накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен внести на рассмотрение украинского парламента законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры.