Москва, , 11:59 — REGNUM Компанию Twitter могут оштрафовать на сумму до 4 млн рублей за неудаление запрещённой в России информации. Соответствующие материалы поступили в судебный участок мирового судьи номер 422 Таганского района Москвы.

Twitter Rutwitter.com

Против компании составили новый административный протокол из-за неудаления владельцем сайта информации, обязанность по удалению которой предусмотрена законодательством РФ. Это ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

«По данной статье компании грозит штраф на сумму до 4 млн рублей», — сказали в суде ТАСС.

Когда именно состоится заседание суда, пока неизвестно. Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Роскомнадзор оштрафовал Facebook, Twitter, Telegram, Google, TikTok, «Одноклассники» и «ВКонтакте» на 187 млн рублей за неудаление запрещённого контента.

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