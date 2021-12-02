Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Председатель правления информационного агентства Reuters Джеймс Смит является одним из ключевых инвесторов и членом совета директоров фармацевтической компании Pfizer, сообщает 1 декабря The National Pulse.

Смит работает в организации с 1987 года, когда она еще называлась Thomson Newspaper group. Он также занимал должность генерального директора профессионального подразделения, курировав юридические, налоговые и бухгалтерские дела, а также интеллектуальную собственность и научные предприятия. Позже он возглавил деятельность новостной организации в Северной Америке.

«Мы рады, что Джим Смит присоединился к совету директоров Pfizer. Он привносит в совет директоров Pfizer управленческий, оперативный и международный опыт ведения бизнеса и будет отличным активом для компании. Включение Джима в наш Совет директоров гарантирует, что Pfizer и дальше впредь будет идти на пользу широкий и разнообразный опыт», — указывал в официальном заявлении того времени Ян Рид, председатель и главный исполнительный директор Pfizer.

Только за последний год агентство Reuters опубликовало более 22 тыс. статей, в которых упоминается Pfizer. Компания опубликовала только 8 тыс. 191 заметок о Moderna и 18 тыс. — о Johnson & Johnson. Многие материалы о Johnson & Johnson носили негативный характер, в отличие от отчетов Pfizer.

Смит также связан со Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), где он входит в правление Партнерской инициативы против коррупции. Он также является членом Консультативных советов по международному бизнесу British American Business.