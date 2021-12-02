Канберра, 2 декабря, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Министр образования Австралии Алан Тадж временно самоустранится от службы до завершения расследования по факту «грубого обращения» после того, как на него пожаловалась его бывший сотрудник Рашель Миллер, которая имела с ним любовные отношения. Об этом 2 декабря сообщил телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Год назад Миллер рассказала, что у нее были отношения со своим начальником по обоюдному согласию. Однако 2 декабря она вернулась в здание парламента для дачи показаний, обвинив Таджа в «жестоком обращении», что он категорически отрицает.

«Учитывая серьезность претензий Миллер, важно, чтобы эти вопросы были решены справедливо и быстро … В этой связи министр согласился на мою просьбу временно прекратить исполнять свои обязанности, пока эти вопросы будут решаться моим ведомством в рамках независимого и справедливого процесса, чтобы гарантировать, что это поднятые вопросы могут быть должным образом оценены», — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во время заседания парламента.