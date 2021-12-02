Абу-Даби, 2 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Власти Объединённых Арабских Эмиратов поздравляют местных жителей с пятидесятилетием со дня основания страны в 1971 году. Об этом 2 декабря сообщает правительственная газета Al-Ittihad.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

В своём поздравлении к нации вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум заявил, что за прошедшие 50 лет властям страны удалось выполнить все поставленные задачи, превратив ОАЭ в одну из ведущих экономик и политических сил во всём мире.

«Мы создаём стратегии, планы, программы и механизмы их реализации, а также разрабатываем наше законодательство для ускорения и развития деловой среды, расширения экономики, стимулирования инвестиций, поощрения инновации, а также создания и привлечения выдающих умов в области передовой науки, исследований», — заявил Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.