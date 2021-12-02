Лондон, , 11:49 — REGNUM Разработчики из студии Codemasters пообещали в ближайшее время поделиться первыми подробностями своей гоночной игры Grid Legends. Об этом 2 декабря пишет портал VGC.

Grid Legends Скриншот с YouTube

Ожидается, что 3 декабря 2021 года состоится официальная презентация, посвящённая игре. На ней разработчики покажут первый геймплейный трейлер проекта и назовут дату его релиза.

Добавим, что релиз Grid Legends состоится в течение 2022 года. В игре будет порядка 130 гоночных трасс — как реально существующих, так и придуманных специально для проекта.

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