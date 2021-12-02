Лондон, 2 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Разработчики из студии Codemasters пообещали в ближайшее время поделиться первыми подробностями своей гоночной игры Grid Legends. Об этом 2 декабря пишет портал VGC.

Скриншот с YouTube Grid Legends

Ожидается, что 3 декабря 2021 года состоится официальная презентация, посвящённая игре. На ней разработчики покажут первый геймплейный трейлер проекта и назовут дату его релиза.

Добавим, что релиз Grid Legends состоится в течение 2022 года. В игре будет порядка 130 гоночных трасс — как реально существующих, так и придуманных специально для проекта.