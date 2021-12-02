Благовещенск, , 11:54 — REGNUM В Благовещенске улицы чистят от снега недостаточно хорошо. К такому выводу пришёл глава города Олег Имамеев. Он обратился к коммунальщикам с просьбой ответственнее относиться к уборке дорог, сообщило Амур.Инфо.

Уборка снега в Петербурге Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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«Спецтехника тут 15 минут назад прошла? Вы же видите качество? Давайте так договоримся: если вы отчитываетесь об уборке улиц, они должны быть действительно чистыми», — сказал глава города.

Он признал, что есть объективные причины, по которым улицы трудно очищать тщательно, но это не снимает ответственности с горадминистрации и коммунальных компаний за плохо убранные дороги. Качество уборки должно быть лучше, констатировал Олег Имамеев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее качество уборки снега в Благовещенске раскритиковала прокуратура. По мнению ведомства, проследить за этой работой должна была мэрия города. Администрация Благовещенска и руководство коммунальной компании получили представление об устранении нарушений, проявившихся в медленной и некачественной расчистке улиц.