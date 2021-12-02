Канберра, , 11:50 — REGNUM Сегодня, 2 декабря, министр здравоохранения Австралии Грег Хант объявил в ходе заседания парламента о своей отставке и произнес прощальную речь. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В своей последней речи Хант прочитал письмо, которое он получил от матери девочки, у которой, по всей видимости, был смертельный случай фиброза печени. Хант рассказал, как искал из-за границы спасительное лечение для маленькой девочки по имени Белла.

По его словам, ребенок умирал на глазах родителей, но Хант нашел для нее необходимые лекарства, и теперь ребенок идет на поправку.

«Если бы за эти последние 20 лет моей работы не было других свершений, одного этого было бы достаточно», — подытожил министр.

Отметим, что Хант был избран в парламент Австралии впервые в 2001 году. С 2017 года он возглавлял министерство здравоохранения.