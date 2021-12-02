Москва, 2 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за опасное, агрессивное вождение направлено на получение официального отзыва в правительство РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом сообщил один из авторов инициативы депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Госдума

«Напомню, ещё десять лет назад депутаты фракции ЛДПР впервые внесли законопроект об ответственности за опасное вождение, впоследствии отклонённый. Несколько лет спустя Дума даже приняла в первом чтении правительственный проект, однако дальше дело не пошло», — отметил Нилов.

Поправки в КоАП предполагают штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

«При этом необходимо соблюдение трёх главных требований: наличие умысла, видеофиксация нарушения, а решение о привлечении к административной ответственности принимает суд», — добавил Нилов.

Читайте также:Штраф за опасное вождение может составить 3 тыс. рублей

Между тем разработчики нового КоАП предлагают установить штрафы за опасное вождение в размере 3 тыс. рублей, сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.