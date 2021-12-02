София, 2 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Срок мандата спикера нового Народного собрания (парламента) Болгарии не должен превышать одного года, после чего высший законодательный орган должен возглавить представитель другой политической силы. К такому решению на заседании по формированию правительства Болгарии пришли главы основных партий и движений страны, победивших на парламентских выборах 14 ноября. Об этом пишет 2 декабря софийская газета «Сега».

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»Идея нововведения состоит в том, чтобы каждая из четырех основных партий НС смогла реализовать свои амбиции в качестве руководящей парламентской структуры, — говорится в совместном заявлении форума. — Реализацией подобного проекта Болгария в очередной заявит о своей приверженности идеям демократии и плюрализма». Согласно предварительной договоренности, первым главой 47-го Народного собрания Болгарии станет руководитель Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова».

Напомним, в переговорах по созданию кабинета министров и парламентского большинства Болгарии участвуют партии «Продолжаем перемены», «БСП», «Есть такой народ» и «Демократическая Болгария». Предполагается, что новоизбранный болгарский президент Румен Радев соберет заседание Народного собрания Болгарии 3 декабря в 09:00 по местному времени (08:00 мск).