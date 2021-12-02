Минск, 2 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Белоруссией развиваются открыто и честно. Об этом 2 декабря заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы наверстаем, если есть что-то упущенное. Хотя, как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть. Наши отношения — Беларуси и России — наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно», — сказал он.

Помимо того, белорусский лидер отметил, что он собирается в конце месяца обсудить с президентом России Владимиром Путиным текущие события, а также планы на 2022 год.

«Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты — то, что происходит сейчас, ‑ и определим наше будущее на предстоящий год», — уточнил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в течение ближайших двух месяцев военные России и Белоруссии в два этапа проведут учения на границе республики с Украиной.