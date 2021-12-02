Казань, , 11:56 — REGNUM В Татарии по факту мошенничества в крупном размере при ремонте железнодорожных объектов возбудили ряд уголовных дел. Следствием оцениваются действия представителей нескольких коммерческих фирм республики и Горьковской дирекции пассажирских обустройств — структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД» (ГДПО), сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

В период 2019 года ряд коммерсантов и железнодорожников, используя обман и злоупотребление доверием, похитили более 600 тыс. рублей, принадлежащих железной дороге, путем завышения стоимости фактически выполненных работ по текущему ремонту железнодорожного вокзала станции Буа и других объектов. После чего были подписаны фиктивные акты приемки выполненных работ и неправомерно начислена оплата по договорам на счета подрядных организаций.

Ранее уже были возбуждены несколько подобных дел. Всего по данной схеме на железной дороге отремонтировали 38 станций. Проведение ненадлежащего ремонта объектов нарушало правила транспортной безопасности и подвергало опасности пассажиров.

В адрес руководства железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, которые способствовали бы совершению подобных преступлений. а также усилении контроля за работой подчиненных.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии группу железнодорожников обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. В период 2018 и 2019 годов они похитили у железной дороги более 900 тыс. рублей путем оформления фиктивных договоров с лицами, фактически не выполнявшими свои трудовые обязанности.

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